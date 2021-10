Jetzt LIVE: WAC gegen Austria Klagenfurt im Ticker

Im Kärntner Derby treffen am Samstag der WAC und Austria Klagenfurt aufeinander. Die Wölfe wollen dabei den dritten Sieg in Folge feiern. Wir berichten ab 17 Uhr live vom Spiel im Ticker.

WAC in der Länderspielpause "stabilisiert"

Der Deutsche Trainer scheint sein Team in der Länderspielpause stabilisiert zu haben. Nach drei sieglosen Liga-Spielen gab es jüngst zwei 1:0-Erfolge gegen Austria Wien und den LASK. Der Lohn ist Rang drei in umkämpften Tabellenregionen - einen Punkt vor dem Lokalrivalen. "Es ist ein klassisches Topspiel", meinte Dutt angesichts der Konstellation. "Es ist momentan kein Zuckerschlecken, in dieser Liga drei Punkte zu holen."

Austria Klagenfurt: "Personaldecke ist extrem dünn"

"Die Personaldecke ist extrem dünn. Aber es werden elf Spieler für die Austria am Platz stehen, die alles geben, um beim WAC zu bestehen", versprach Pacult. Sport-Geschäftsführer Matthias Imof betonte: "In einem Derby kommt es weniger auf die Aufstellung an, da ist die Einstellung entscheidend. Und ich bin sicher, dass die Burschen alles raushauen werden." Beim 1:1 im "Hinspiel" habe die Mannschaft gezeigt, "dass sie dem WAC ebenbürtig ist", so Imhof.