Jetzt LIVE: TSV Hartberg gegen SV Ried im Ticker

Der TSV Hartberg nimmt das Fußball-Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen die SV Ried voller Zuversicht in Angriff. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

In der Vorwoche gelang mit dem Auswärts-1:0 gegen die Wiener Austria der erste Sieg in diesem Kalenderjahr, nun soll der positive Trend gegen die Innviertler fortgesetzt werden.

Hartberg will sich gegen Ried stark präsentieren

Als Tabellen-Achter vergrößerten die Hartberger den Vorsprung auf Schlusslicht Admira auf sechs Punkte, ebenso groß ist der Rückstand auf Platz sechs, der zur Teilnahme an der Meistergruppe berechtigt. Die Oststeirer haben noch ein Nachtragsspiel in der Hinterhand. "Wenn wir unter die Top sechs kommen wollen, müssen wir richtig gut sein", erklärte Trainer Markus Schopp und wies auf die begrenzten budgetären Möglichkeiten seines Vereins hin. "Aufgrund der letzten Saison hat sich die Erwartungshaltung geändert, aber die Fakten haben sich nicht geändert."

Vor den Riedern zeigte der Steirer Respekt. "Sie haben nicht das auf dem Scoreboard, was sie sich verdient hätten. Ihre letzten Spiele waren immer an der Kippe." Für die Oberösterreicher gab es in diesem Jahr unter Neo-Trainer Miron Muslic drei Niederlagen und zwei Unentschieden. "Aber das ist eine Mannschaft, die extrem intensiven Fußball spielen und schnell umschalten möchte. Wir sind weit davon entfernt zu glauben, dass wir nach der Austria nun einen schwächeren Gegner haben", betonte Schopp.