Jetzt LIVE: TSV Hartberg gegen SK Sturm Graz im Ticker

Beim Steiermark-Derby zwischen dem TSV Hartberg und Sturm Graz in der Fußball-Bundesliga stehen auch die Trainer im Mittelpunkt. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

TSV-Coach Markus Schopp hat sich bei den "Blackys" ebenso einen gewissen Legendenstatus erarbeitet wie Sturm-Betreuer Christian Ilzer bei den Hartbergern. Für Sentimentalitäten ist am Sonntag in der Profertil Arena aber kein Platz.

Hartberg geht motiviert ins Bundesliga-Duell

Dass die Hartberger erst bei einem Punkt halten, hat für Ilzer keine große Bedeutung. "Sie sind auf keinen Fall schlechter geworden, auch wenn die Ergebnisse nicht so gut waren. Sie werden eine ähnliche Rolle wie in der Vorsaison spielen", vermutete der Trainer.

Sturm Graz wartet noch auf einen vollen Erfolg

Sturm wartet zwar so wie Hartberg nach den ersten beiden Runden noch auf einen vollen Erfolg, erkämpfte aber immerhin am vergangenen Wochenende ein 1:1 gegen Rapid. "Wir haben aus diesem Spiel viel Selbstvertrauen mitgenommen und wollen jetzt den ersten Sieg. Die Mannschaft war im Training sehr fokussiert, das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis in unseren Aktionen ist gestiegen", betonte Ilzer.

Der 46-Jährige lieferte im Zusammenhang mit seinem Ex-Club eine nüchterne Bestandsaufnahme ab. "Wir treffen auf eine Mannschaft, die letztes Jahr nicht so performt hat wie erwartet, dazu kommt ein Trainer, der in der letzten Saison bei seinem Verein auch nicht so performt hat, wie sich das alle vorgestellt haben. Jetzt wollen es alle besser machen, das macht den Gegner so gefährlich."