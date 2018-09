Jetzt LIVE: TSV Hartberg gegen SCR Altach im Ticker

Am Samstag gastiert der Tabellenletzte Altach beim Vorletzten Hartberg. Beide Mannschaften kämpfen um wichtige Punkte. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Es ist das Kellerduell der Runde, doch Hartberg-Trainer Markus Schopp sieht die Altacher vom “Potenzial her” klar besser als es ihr Tabellenrang ausdrückt. “Mit Altach kommt eine Mannschaft, die in Bezug auf Kaderdichte und Stärke kein typischer Letzter ist”, erklärte Schopp. “Wir wissen aber, wo sie ihre Themen haben, werden versuchen ihnen in ihrer Spielidee wehzutun.”

Der ehemalige Teamspieler hat mit seiner Truppe in der Pause vor allem am Abwehrverhalten und der Präsenz in der Angriffszone gearbeitet. Denn dazwischen, da klappe vieles bereits ziemlich gut. “Wir hatten gute Ballbesitzphasen, haben es gut verstanden, die Positionen zu finden und in die Zone gut reinzukommen”, sagte Schopp. “Aber wir müssen aus dem Aufwand, den wir betreiben, noch mehr herausschlagen. Wir müssen, gerade wenn es ums Toreschießen geht, noch zielstrebiger sein.”