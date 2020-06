Jetzt LIVE: TSV Hartberg gegen Rapid Wien im Ticker

Für Rapid Wien bietet sich in den beiden kommenden Fußball-Bundesliga-Spielen gegen den TSV Hartberg die Chance, Tabellenrang zwei weiter abzusichern. Wir berichten ab 18.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Rapid Wien erwartet enge Spiele

Rapid-Partien gegen Hartberg brachten in der Vergangenheit viele Tore und wenige Erfolgserlebnisse für Grün-Weiß. In bisher sechs Liga-Duellen fielen 30 Treffer, für Rapid reichte es dabei nur zu einem Sieg, und der gelang auswärts am 23. April des Vorjahres (4:2). Die bisherigen Saisonduelle endeten 3:3 und 2:2, wobei Rapid jeweils in der Nachspielzeit der Ausgleich glückte. "Wir haben uns komischerweise jedes Mal schwergetan, weil sie gegen uns anscheinend immer eine Extra-Motivation hatten", meinte Kühbauer.