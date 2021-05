Jetzt LIVE: TSV Hartberg gegen FC Admira im Ticker

Mit einem Sieg beim TSV Hartberg hätte die Admira in der vorletzten Runde der Fußball-Bundesliga auch in diesem Jahr definitiv die Klasse gehalten. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

"Ich hoffe es, dass wir es drüberbringen. Dazu bedarf es aber einer sehr, sehr guten Leistung", meinte Trainer Klaus Schmidt. Bisher haben die Südstädter in den drei Spielen unter Schmidt fünf Punkte gesammelt und dabei kein Gegentor erhalten. Die Hartberger möchten im Fernduell mit der Austria um Platz sieben ein Zeichen setzen.

Hartberg will Duell gewinnen

Die bis dato drei Duelle in der Saison hat allesamt Hartberg gewonnen, wenngleich alle nur mit einem Tor Unterschied. "Die Admira war immer auf Augenhöhe, es war jetzt nie so, dass wir sie vom Platz geschossen hätten", stellte TSV-Coach Markus Schopp klar. Sein Konterpart am Samstag (17.00 Uhr) erledige seine Aufgabe gut, die Tatsache, "dass Klaus die Mannschaft gekannt hat", spreche für ihn. "Es ist eine Mannschaft, die kurz vor dem Erreichen ihres großen Ziel steht und den letzten Schritt bei uns gehen möchte. Bei den erhaltenen Toren in seiner Ägide ist das kein unrealistisches Szenario."

Hartberg ist nach der 1:3-Niederlage am Dienstag punktegleich mit der siebentplatzierten Austria Achter. "Wir für uns haben grundsätzlich vor, sowieso jedes Spiel zu gewinnen. Aber in der konkreten Situation, in der wir uns befinden, ist es wichtig, der Austria zu zeigen, dass wir noch da sind, dass wir nicht locker lassen", sagte Schopp. "Wir sind jetzt in Pflicht nachzusetzen und werden morgen gegen die Admira alles raushauen müssen." Die Niederösterreicher haben in seinen Augen eine "Mannschaft, die auch mutig ist", und sich nicht nur tief in der eigenen Hälfte einmauert.

Vor dem Gastspiel in Wien-Favoriten hatte der Ex-Teamspieler wegen eines positiven Coronatests und zusätzlicher Sicherheitsvorkehrungen auf das Quartett Tobias Kainz, Sascha Horvath, Jürgen Heil und Stefan Rakowitz verzichten müssen. "Das ist ein bisschen untergangen, dass mit vier wichtige Spieler gefehlt haben", betonte Schopp. Wenn die Ergebnisse entsprechend sind, könnten am Wochenende immerhin drei davon wieder in den Kader zurückkehren.

Admira will Abstieg abwenden

Die Admira hat auf Platz 11 fünf Punkte Vorsprung auf Schlusslicht SKN St. Pölten. Mit einem Sieg wären Relegation und Abstieg aus eigener Kraft abgewendet - und darüber hinaus dann, wenn St. Pölten gegen die Austria nicht gewinnt. "In Hartberg hängen die Trauben immer hoch", warnte Trainer Schmidt allerdings. "Hartberg ist eine Mannschaft, die immer wieder auf ihr Niveau zurückkommt, weil sie gut reflektiert und weil Fehler gut analysiert werden. Es wird ein schwieriger Gang, wir müssen uns so gut wie möglich darauf vorbereiten."