Jetzt LIVE: TSV Hartberg gegen Austria Wien im Ticker

Am Sonntag trifft Austria-Trainer Christian Ilzer mit seinen Veilchen auf den Ex-Verein TSV Hartberg. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Für die Austria wäre auch im Hinblick auf das Wiener Derby in der kommenden Woche ein Erfolg in Hartberg Gold wert.

Die Chancen dafür stehen laut Ilzer nicht schlecht. "Wir hatten zuletzt eine sehr intensive Phase, haben das intern aber alles sehr gut aufgearbeitet. Natürlich wissen wir, dass wir nicht die Ergebnisse erzielten, die wir uns vorgestellt haben, aber das ist abgehakt. Und mit jedem guten Ergebnis können wir uns aufrichten und Selbstvertrauen tanken. So wollen wir in eine Serie kommen, die in eine ganz andere Richtung läuft als bis jetzt", erklärte der 41-Jährige.