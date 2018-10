Jetzt LIVE: TSV Hartberg gegen Austria Wien im Ticker

Austria Wien will beim Auswärtsmatch gegen TSV Hartberg punkte sammeln und auf den vierten Tabellenplatz vorstoßen. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

“Unser Ziel muss es sein, an jene Mannschaften, die in der Tabelle vor uns liegen, heranzukommen. Alle Beteiligten im Club sind davon überzeugt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, das stimmt mich sehr positiv”, gab Thomas Letsch vor dem Spiel zu Protokoll. Der Austria-Coach könnte seine Bundesliga-Bilanz bei den Veilchen positiv werden lassen. Neun Siege stehen derzeit neun Niederlagen bei zwei Remis gegenüber. In Hartberg kündigt sich aber Widerstand an.

Austria Wien will Plätze in der Tabelle gutmachen Die derzeit zehnplatzierten Steirer haben ihre zwei Saisonsiege immerhin zu Hause gefeiert. Die übrigen sechs Spiele gingen allesamt verloren. Die Violetten sind der erste prominente Gegner in der Oststeiermark in den kommenden Wochen. Nach der Länderspielpause gastieren Rapid, Sturm Graz und Salzburg in Hartberg. “Mit der Austria beginnen die großen Zuckerl, die sich Hartberg in der vergangenen Saison erarbeitet hat”, sagte TSV-Trainer Markus Schopp.