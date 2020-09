Jetzt LIVE: SV Ried gegen WSG Tirol im Ticker

Die SV Ried gibt nach über dreijähriger Pause ihr Comeback in der Fußball-Bundesliga. Die Innviertler empfangen in der Auftaktrunde WSG Tirol und hoffen auf ein Erfolgserlebnis. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

"Wir müssen uns nichts vormachen - wir sollten von Beginn an gegen Mannschaften punkten, gegen die wir eine realistische Chance haben", sagte Trainer Gerald Baumgartner.

SV Ried will mit Erfolgserlebnis starten

Die Tiroler waren im Sommer eigentlich schon abgestiegen, blieben aber in der höchsten Spielklasse, weil sich der SV Mattersburg in die Insolvenz verabschiedete. "Die WSG hat uns dieses eine Jahr Bundesliga voraus", warnte Baumgartner.

Für seine Truppe gehe es darum, sich so schnell wie möglich an das höhere Niveau im Oberhaus anzupassen und die vielen Neuzugänge zu integrieren. "Unter normalen Umständen würden wir schon noch die eine oder andere Woche brauchen, um uns entsprechend vorzubereiten. Wir wollen uns selbst aber keine Ausrede geben und müssen das, was noch fehlt, durch Leidenschaft und Einsatz wettmachen", erklärte der Ried-Coach.