Jetzt LIVE: SV Ried gegen WAC im Ticker

SV Ried holte aus den ersten sieben Runden der Bundesliga-Saison elf Punkte und liegt damit auf Rang drei - diese Platzierung soll auch nach dem Heimspiel am Samstag gegen den WAC Bestand haben. Wir berichten ab 17 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Überraschungsteam Ried setzt auch gegen WAC auf Heimstärke

Trotz der aktuellen Hochstimmung ist dem Wiener bewusst, dass schon bald ein Rückfall erfolgen könnte. "Wir hatten einen feinen Start, doch wenn man zweimal verliert, ist man gleich unter den letzten drei oder vier." An eine Teilnahme an der Meistergruppe verschwendet der Ex-Teamspieler nach eigenen Angaben keine Gedanken. "Ich erwarte, dass wir im Frühjahr in der unteren Gruppe spielen werden. Da geht es um den Klassenerhalt, das wird ein brutaler Kampf. Bin dahin gilt es, so viele Punkte wie möglich zu machen, um eine gute Ausgangsposition zu haben."