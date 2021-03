Jetzt LIVE: SV Ried gegen WAC im Ticker

Auf Roman Stary wartet am Sonntag die erste Bewährungsprobe als WAC-Coach. Der 47-Jährige gibt am Sonntag im Auswärtsspiel gegen die SV Ried sein Debüt auf der Trainerbank der Wolfsberger. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Michael Liendl, an dessen Person der Feldhofer-Abschied festgemacht wurde, kehrt ebenso wie Michael Novak und Christopher Wernitznig in den Kader zurück.

WAC mit neuem Coach

Dieses Trio war von Feldhofer vor dem Cup-Semifinal-Out am Mittwoch gegen den LASK aus dem Aufgebot gestrichen worden. Durch die Pardonierung sollen die Wogen wieder geglättet werden. "Jetzt gilt es, Ruhe in die Mannschaft zu bringen. Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich die Top sechs zu fixieren", sagte Stary.

Drei Runden vor dem Endes des Grunddurchgang liegt der WAC auf Platz fünf, der Vorsprung auf den Siebenten TSV Hartberg beträgt zwei Zähler. Zuletzt gab es drei Niederlagen in Folge, fünf der jüngsten sieben Bewerbspartien wurden verloren. Angesichts dieser Bilanz dürfte die von Feldhofer initiierte Umstellung auf eine Dreierkette wieder revidiert werden. "In dieser Situation ist es wahrscheinlich besser, zum 4-4-2 zurückzukehren. Das haben sie lange und sehr gut gespielt."

Eine Comeback steht wohl nicht nur in punkto System bevor - auch Liendl könnte wieder in der Startformation aufscheinen, Novak und Wernitznig dürfen sich ebenfalls Hoffnungen machen. "Liendl ist ein sehr verdienter und guter Spieler. Es sind ein paar Dinge vorgefallen, jetzt gilt es, ihn wieder in die Mannschaft zu integrieren. Er wird im Kader sein und wahrscheinlich auch spielen", kündigte Stary an.