Jetzt LIVE: SV Ried gegen TSV Hartberg im Ticker

Mit Ried peilt Interimscoach Christian Heinle den nächsten Sieg in der Fußball-Bundesliga an. Im Duell mit Tabellennachbar TSV Hartberg wollen die "Wikinger" auch ihre Heimserie fortsetzen

SV Ried hofft auf zahlreiche Fans

Heinle jedenfalls steht nach der etwas überraschenden Trennung von Andreas Heraf in der Länderspielpause weiter in der Verantwortung, gerüchteweise sollen die Innviertler mit ihrem ehemaligen Kicker und aktuellem Liechtenstein-Teamchef Martin Stocklasa aber schon einen Mann im Visier haben. "Wir müssen von Beginn an da sein, jeden Zweikampf annehmen und nach vorne mehr Spieler in den Angriff bringen. Wir dürfen auch die Bälle nicht so schnell verlieren", stellte Heinle klar.