Jetzt LIVE: SV Ried gegen Red Bull Salzburg im Ticker

Fußball-Meister Red Bull Salzburg bestreitet am Samstag im Bundesliga-Match bei der SV Ried die Generalprobe für das Rückspiel im Champions-League-Play-off gegen Maccabi Tel Aviv. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Im Hinblick auf das Duell mit den Israelis am Mittwoch in Wals-Siezenheim wird Trainer Jesse Marsch im Innviertel wohl den einen oder anderen Stamm-Akteur schonen, dennoch ist eine Fortsetzung der jüngsten Erfolgsserie fest eingeplant.

Red Bull Salzburg geht selbtbewusst in das Duell

Die "Bullen" holten aus den jüngsten 13 Liga-Partien elf Siege und zwei Remis und gewannen saisonübergreifend ihre vergangenen acht Pflichtspiele. Die Formkurve stimmt also, wie auch Marsch bestätigte. "Unsere bisherigen Matches in dieser Saison waren nicht nur von den Ergebnissen, sondern auch von den Leistungen her sehr gut. Sie haben sich zwar allesamt ein wenig voneinander unterschieden, jedes für sich war aber wichtig für unseren Lernprozess und gibt uns Selbstvertrauen für die kommenden Spiele", meinte der US-Amerikaner.