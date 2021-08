Jetzt LIVE: SV Ried gegen LASK Linz im Ticker

In Ried steigt am Sonntag das erste oberösterreichische Derby gegen LASK Linz seit vier Jahren mit Zuschauern. Wir berichten ab 17 Uhr live vom Spiel im Ticker.

LASK reist mit Erfolgserlebnis an

Der LASK reist mit einem Erfolgserlebnis an - am Donnerstag wurde auswärts gegen St. Johnstone die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League fixiert. "Ich finde es gut, dass sie weitergekommen sind, auch wenn sie unser nächster Gegner sind", erklärte Heraf.

SV Ried hat "nichts zu verlieren"

Das Duell mit dem LASK ist laut Heraf ein Spiel, "in dem wir nichts zu verlieren haben, ähnlich wie gegen Rapid". Bei den Hütteldorfern setzte es in der Vorwoche ein 0:3. "Da haben wir es extrem mutig probiert, haben sie hoch angepresst, haben dann aber drei Tore aus Kontern bekommen. Diesmal dürfen wir die Bälle nicht so leicht verlieren und müssen besser in der Restverteidigung sein", mahnte der Wiener.