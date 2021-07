Jetzt LIVE: SV Ried gegen Austria Wien im Ticker

Nach dem mageren 1:1 beim Europacup-Comeback gegen Breidablik steht die Wiener Austria bei der SV Ried vor der nächsten Bewährungsprobe. Wir berichten ab 17 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Am Sonntag treten die "Veilchen" zum Auftakt der Fußball-Bundesliga bei der SV Ried an - erneut ein Gegner, der von der Papierform her einen Erfolg zulassen würde. Die Oberösterreicher hatten in der Vorbereitung mit Corona zu kämpfen und mussten zahlreiche neue Spieler integrieren. Trainer Andreas Heraf zeigte großen Respekt vor dem Team aus Wien.

Austria Wien will guten Bundesliga-Start hinlegen

"Wir müssen uns besser präsentieren und wollen mit einer guten Leistung in die Meisterschaft starten", betonte Austria-Coach Manfred Schmid nach der ernüchternden Vorstellung in der Conference-League-Qualifikation am Donnerstag. In der Vormittagseinheit am Freitag analysierte das Trainerteam gemeinsam mit der Mannschaft das Europacup-Heimspiel. "Wir sehen in unserem Anlaufverhalten und in unserer Positionierung im Offensivspiel viel Verbesserungspotenzial. Wir werden es schon am Sonntag besser machen", versprach Schmid. "Wir müssen schauen, dass wir uns vor allem mit dem Ball mehr zutrauen, dass wir ballsicherer werden", befand Torhüter Patrick Pentz.