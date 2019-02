Jetzt LIVE: SV Mattersburg gegen SK Sturm Graz im Ticker

Am Sonntag treffen SV Mattersburg und Sturm Graz aufeinander. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

In der ersten Frühjahrsrunde steht am Sonntag nämlich das Duell zwischen dem SV Mattersburg und Sturm Graz auf dem Programm – so wie schon zum Jahresauftakt 2018 und 2017. Auch 2013 und 2012 begann das Kalenderjahr mit einem Kräftemessen zwischen den Burgenländern und den Steirern. Dazwischen war der SVM zwei Saisonen zweitklassig.