Jetzt LIVE: SV Mattersburg gegen Red Bull Salzburg im Ticker

Die Rollen im Match zwischen Mattersburg und Salzburg sind klar verteilt. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Red Bull Salzburg setzt auf Rotation

Marsch strich die Stärken des Gegners hervor. "Sie haben drei Spiele gut gespielt, waren nah dran", meinte er zu den SVM-Niederlagen gegen Rapid (2:3), LASK (2:7) und Hartberg (1:3). Im ersten Saisonduell behielt Salzburg in Wals-Siezenheim mit 4:1 die Oberhand. "Das erste Spiel gegen Mattersburg war nicht so einfach, da haben sie in der ersten Hälfte sehr tief und intensiv gegen den Ball gespielt. Sie werden daraus gelernt haben", erinnerte sich Marsch. Dass man beim jüngsten 5:0 im Cup über Ebreichsdorf ohne Gegentor blieb, sei durchaus erfreulich. Denn die Abwehr agierte zuletzt nicht immer ganz glücklich. "Wir haben in letzten zwei Wochen viel darüber gesprochen. Etwa was das Verhalten der Kette betrifft. Es ist sehr wichtig, gut zu verteidigen, weil wir so viele Spiele mit Power vorne haben. Wenn wir hinten ohne Tor bleiben, haben wir gegen jeden Gegner eine Chance", meinte Marsch.