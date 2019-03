Jetzt LIVE: SV Mattersburg gegen Rapid Wien im Ticker

Wenn Rapid Wien noch den Sprung unter die Top 6 schaffen will, muss ein Sieg gegen SV Mattersburg her. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Kühbauer rechnet mit harter Gegenwehr der Burgenländer. “Sie wollen uns ein Bein stellen und ihre Restchance nützen”, vermutete der Rapid-Coach. Die Mattersburger liegen als Neunter vier Punkte hinter Rang sechs, den siebentplatzierten Rapidlern fehlt ein Zähler auf einen Platz in der Meisterrunde. “Wir haben uns in eine gute Position gebracht. Bei einem Sieg wäre die Ausgangsposition nicht schlechter”, sagte Kühbauer.

Seine Mannschaft holte aus den drei Spielen auf nationaler Ebene in diesem Jahr drei Siege, zuletzt gelang ein 4:0 in St. Pölten. Dennoch warnte der Trainer der Hütteldorfer: “Wenn wir in Mattersburg anders Fußball spielen wollen als zuletzt, kann es schnell in die andere Richtung gehen. Wir müssen genauso fokussiert wie in den letzten Partien sein.”