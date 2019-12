Jetzt LIVE: SV Mattersburg gegen FC Admira im Ticker

Kellerduell zwischen SV Mattersburg und FC Admira: Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

In der Fußball-Bundesliga steigt am Sonntag im Pappelstadion das Duell zwischen dem Letzten und dem Vorletzten, richtungsweisenden Charakter will der Partie aber keiner der beiden Trainer zusprechen. Das Resultat des Spiels Mattersburg gegen Admira im Pappelstadion werde keine besonderen Aufschlüsse über den Ausgang des Abstiegskampfs geben, prophezeiten Franz Ponweiser und Klaus Schmidt.