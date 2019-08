Jetzt LIVE: Sturm Graz gegen WSG Tirol im Ticker

Sturm Graz hat vor dem Heimspiel heute Nachmittag gegen WSG Tirol Wiedergutmachung im Sinn. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga ohne ein erzieltes Tor gilt es für die Grazer, so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen.