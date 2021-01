Jetzt LIVE: Sturm Graz gegen TSV Hartberg im Ticker

Sturm Graz will im Match gegen TSV Hartberg wieder Schwung aufnehmen. Wir berichten ab 18.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Sturm Graz will herbe Niederlage schnell vergessen

Die Nachwehen des 1:4 von Wien sorgten für Hochbetrieb in der medizinischen Abteilung der Grazer. Ilzer sprach am Montag auf einer virtuellen Pressekonferenz von "einigen Wehwehchen" bei einigen Kaderspielern, wollte die Wackelkandidaten aber nicht outen. Die "Kleine Zeitung" wies die Führungskräfte Jon Gorenc-Stankovic, Gregory Wüthrich und Otar Kiteishvili als angeschlagen aus. Allzu schlimm schien die Sachlage aber nicht, das Trio machte am Montag das Mannschaftstraining mit.

Der Ruf als Abwehrbollwerk, den sich seine Defensive mit fünf Gegentoren in zwölf Runden erarbeitet hatte, bröckelte in Wien. Vier Gegentore hatte Sturm zuletzt im vergangenen Juli kassiert - beim 1:4 zuhause gegen Hartberg. Ilzer vermisste "viele Dinge, eher Basics, die uns bis jetzt ausgezeichnet haben". Näher darauf eingehen wollte er nicht, aber "physisch gut zu sein" stand im Kriterienkatalog für einen Erfolg gegen Hartberg.

Hartberg will gegen Sturm mutig auftreten

Für den TSV geht die Woche der Standortbestimmungen weiter, an deren Ende Salzburg in der Oststeiermark gastiert. Das 0:0 beim WAC hat Schopp ob der "Art und Weise" gefallen. Der Zugang soll wieder "mutig" sein, der kommende Gegner biete durchaus Parallelen. "Sie haben enorm viel Qualität und in einigen Bereichen ähnliche Strukturen", meinte der Trainer. "Wenn man die beiden vergleicht, ist der WAC über einen längeren Zeitraum einfach in vielen Bereichen sicherer als Sturm." Der Herbst-Vergleich zwischen Sturm und Hartberg endete nach einem von Dario Tadic in der 94. Minute verwandelten Elfmeter 1:1.