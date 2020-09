Jetzt LIVE: Sturm Graz gegen Rapid Wien im Ticker

Das Bundesliga-Spiel zwischen Sturm Graz und Rapid am Samstag in der Merkur Arena wird zum Duell zweier angeschlagener Mannschaften. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Die Gastgeber lieferten beim 0:0 in St. Pölten einen misslungenen Auftakt ab, die Hütteldorfer ließen zuletzt die Chance auf das fünf Millionen Euro schwere Champions-League-Play-off liegen.

Rapid Wien will sich auf Sturm konzentrieren

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer will die vermeidbare Niederlage gegen Gent so schnell wie möglich ad acta legen. "Es wäre mehr drin gewesen, aber wir haben kein schlechtes Match gemacht. Wir müssen das wegstecken und das nächste wichtige Spiel in Angriff nehmen, und das ist gegen Sturm", erklärte der 49-Jährige.