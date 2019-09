Jetzt LIVE: Sturm Graz gegen LASK Linz im Ticker

Nur ein Punkt trennt die beiden "Schwarz-Weißen" - Sturm Graz und LASK Linz - vor dem Schlager der siebenten Runde. Nun wird sich zeigen, welche Mannschaft die bessere ist. Wir berichten live ab 17 Uhr im Ticker.

Der Schlager der siebenten Runde der Fußball-Bundesliga steigt am Samstag (17.00) in Graz, wenn der Tabellenvierte Sturm den zweitplatzierten Vizemeister LASK empfängt. "Das Spiel ist für uns eine Herausforderung, aber auch eine große Chance", betonte Trainer Nestor El Maestro am Donnerstag mit Blick auf die aktuelle Rangliste, in der sein Team nur einen Zähler hinter den Oberösterreichern liegt.