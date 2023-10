Jetzt LIVE: Sturm Graz gegen Austria Wien im Ticker

Austria Wien trifft am Sonntag in der Fußball-Bundesliga auf Tabellenführer Sturm Graz. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Es war bisher ein goldener Oktober, den Fußball-Vizemeister Sturm Graz am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky) auch erfolgreich abschließen will. Mit der Moralinjektion vom 2:2 gegen Atalanta Bergamo und als ungeschlagener Tabellenführer gehen die Grazer in das Heimspiel gegen Austria Wien und peilen auch im vierten Bundesliga-Match in diesem Monat einen Sieg an. Sie würden damit auch einen 26 Jahre alten Clubrekord einstellen.

Austria Wien am Sonntag gegen Sturm Graz

Seit eineinhalb Jahren gab es für die Austria gegen Sturm nichts zu holen, die Steirer gewannen fünf Duelle hintereinander. Folgt der sechste Streich, zieht das Team von Christian Ilzer mit der Osim-Truppe von 1997 gleich, die die ersten zwölf Saisonspiele ohne Niederlage absolviert hat. "Mit der Erfahrung aus diesen internationalen Härtetests und viel Vertrauen in unsere Stärken, wollen wir zuhause in unserem Wohnzimmer, vor unseren fantastischen Fans, wieder bereit für einen Hochleistungsauftritt sein und somit die Basis für einen erfolgreichen Sturm Graz-Nachmittag legen", sagte Ilzer.

Der Kraftakt und die Energieleistung in der Europa League habe zum einen natürlich viel Substanz gekostet, betonte der Sturm-Coach. Allerdings gebe dieser Punkt in Unterzahl auch viel Selbstvertrauen. "Egal gegen wen du spielst, am Sonntag nach solch einem großartigen und dir alles abverlangenden Abend ist die wartende Aufgabe immer eine schwere", sagte der 46-Jährige.

Die Austria reist mit gestärktem Selbstvertrauen an, haben die Wiener doch den Turnaround geschafft und sind im Oktober ebenfalls noch ungeschlagen. Die Mannschaft von Michael Wimmer blieb in der Liga gegen Rapid (0:0 mit zwei Mann weniger), Blau-Weiß Linz (4:0) und WSG Tirol (2:0) sowie im Cup gegen St. Anna (4:0) erstmals seit sieben Jahren viermal hintereinander ohne Gegentor.

Austria Wien will Sturm Graz fordern

Nun will die Austria auch den SK Sturm, der zum Saisonstart in Favoriten mit 3:0 gewonnen hat, fordern. "Wir sehen das Messen mit so einer Topmannschaft als Herausforderung, wir haben Respekt, werden aber nicht in Ehrfurcht erstarren", erklärte Wimmer, der am Donnerstagabend den starken Auftritt der Grazer gegen Atalanta mitverfolgt hat. "Es war schon beeindruckend, mit welcher Wucht und Intensität Sturm aufgetreten ist. Sie haben gegen eine italienische Topmannschaft absolut verdient einen Punkt geholt", sagte der Austria-Coach.

Dass die englischen Wochen den Grazern an die Substanz gehen, glaubt Wimmer nicht. "Sie haben einen richtig guten und breiten Kader. Ich glaube, dass so ein Spiel wie gestern eher pusht als lähmt. Daher werden wir 100 Prozent Leidenschaft brauchen, um dort ein gutes Spiel zu machen", ist er überzeugt. "Uns erwartet ein Spiel, in dem der Gegner wie immer eine aggressive und intensive Spielweise an den Tag legen wird. Wir müssen mit derselben Aggressivität dagegenhalten, defensiv stabil stehen und im eigenen Ballbesitz mutig nach vorne spielen", forderte Wimmer.

Sturm Graz nach Duell mit Austria Wien gegen GAK

ÖFB-Nationalspieler Alexander Prass ist vor den "Veilchen" jedenfalls gewarnt. "Man darf die Austria nach ihrem nicht optimalen Saisonstart keinesfalls unterschätzen. Sie gehören sicher weiterhin zu den Topteams in Österreich", sagte der Mittelfeldspieler. Sturm befindet sich mitten in Highlight-Wochen. Nach dem Heimspiel gegen die Austria geht es Schlag auf Schlag weiter mit dem Derby im Cup-Achtelfinale gegen den GAK (Donnerstag), dem Schlagerspiel gegen den LASK (5.11.) und dem Rückspiel in Bergamo (9.11.).

LIVE-Ticker Sturm Graz gegen Austria Wien

