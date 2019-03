Jetzt LIVE: Sturm Graz gegen Austria Wien im Ticker

Sturm Graz: Entscheidung über sportliches Schicksal steht an

Die Austria ist bereits durch, Thomas Letsch musste als Trainer nach schwachen Frühjahresauftritten dennoch gehen. Interimscoach Robert Ibertsberger hoffte durch das Antreten ohne Erfolgsdruck auf “eine gewisse Leichtigkeit”. Die auf Platz drei liegende Austria könnte vom Sechsten Sturm bei einer Niederlage in der Merkur-Arena sogar noch überholt werden. Das erste Saisonduell endete in Wien mit einem 1:1.

Sturm durfte sich in der Vorwoche über ein 0:0 in Salzburg, aber auch Rapids Ausrutscher in Mattersburg freuen. Die Grazer entscheiden nun selbst über ihr sportliches Schicksal. Sollte Rapid gegen Hartberg nicht mit mindestens fünf Toren Differenz gewinnen, genügt ihnen bereits ein Zähler. “Wir haben es in der Hand, das ist positiv. Da müssen wir zugreifen”, erklärte Mittelfeldspieler Stefan Hierländer. Er wollte die Partie gegen die Austria nicht als “Endspiel” sehen. “Es ist Anspannung da, aber auch eine angenehme Ruhe. Wir gehen mit Vorfreude ins Spiel.” 13.400 Karten waren bis Freitagmittag verkauft, Sturm hoffte auf ein volles Haus (16.200).

Austria Wien: Platz in der Meisterrunde bereits fix

Die Austria sorgte mit ihrem Trainerwechsel allerdings für etwas Rätselraten beim Kontrahenten. Mählich sah eine “schwierigere Situation”, man müsse mit Änderungen im Spiel der Wiener rechnen. Generell dürfe man sich von der zuletzt gezeigten Unform der Austria nicht blenden lassen. Mählich: “Das zuletzt war nicht das wahre Gesicht der Austria.”

Bei den Wienern hat Ibertsberger am Montag den Posten des Cheftrainers übernommen. Nach drei Niederlagen in vier Pflichtspielen im Frühjahr zog die Clubspitze die Reißleine, unter dem vormaligen Co-Trainer sollen sich die Austrianer anders als zuletzt präsentieren. “Klar ist, wir müssen schleunigst etwas ändern”, sagte Ibertsberger. “Ziel ist, das Spiel mit dem Ball deutlich zu verbessern und den Spielwitz wieder reinzubringen.”