Jetzt LIVE: SKN St. Pölten gegen WSG Tirol im Ticker

Der SKN St. Pölten will nun nachlegen und am Samstag gegen Aufsteiger WSG Tirol voll punkten. LIVE-Ticker zum Spiel ab 17.00 Uhr.

Seit dem 2:1 gegen Altach am 8. Dezember 2018 sind die Niederösterreicher in 13 Meisterschaftsspielen (drei Remis, zehn Niederlagen) in der NV Arena sieglos.

SKN St. Pölten will "brutal fokussiert sein"

WSG Tirol "mitten" im Abstiegskampf

Die Tiroler erlebten in der Vorwoche mit der 0:4-Heimniederlage gegen die Altacher ihre bisher bitterste Bundesliga-Partie. Vor dem Gastspiel in Niederösterreich appellierte WSG-Trainer Thomas Silberberger deshalb mit einer "knallharten" Ansprache an die Mentalität seiner Elf nach der "desaströsen" Vorstellung am vergangenen Sonntag. Man sei nun im Abstiegskampf "mittendrin statt nur dabei".