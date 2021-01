Jetzt LIVE: SKN St. Pölten gegen WAC im Ticker

Vor dem Gastspiel am Sonntag beim SKN St. Pölten hat der WAC an einem misslungenen Start ins neue Fußball-Jahr zu knabbern. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

In den drei bisherigen Bundesliga-Partien holte der Europa-League-Sechzehntelfinalist gerade einmal zwei Punkte und wartet noch immer auf den ersten Torerfolg, zuletzt setzte es gegen den LASK eine 0:3-Heimniederlage. Den Platz in der Meistergruppe hat der Tabellensechste derzeit nur mit einem Punkt Vorsprung auf die Austria abgesichert.

WAC will nach einer Niederlage nicht alles schlecht machen

SKN St. Pölten befindet sich derzeit in schwieriger Phase

Sein Team bekommt es mit einem alten Bekannten zu tun. Alexander Schmidt spielte in der Vorsaison leihweise für die Wolfsberger und blieb dabei in 19 Meisterschaftseinsätzen ohne Torerfolg. Im Gegensatz dazu hält der Angreifer in der laufenden Spielzeit schon bei zehn Treffern für den SKN. "Bei uns hatte er leider Ladehemmung, aber es ist oft so bei Stürmern, dass die Sache mit einem Erfolgserlebnis ins Rollen kommt", sagte Feldhofer.