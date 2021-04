Jetzt LIVE: SKN St. Pölten gegen SV Ried im Ticker

Für die SV Ried ist der Klassenerhalt zum Greifen nah, Schlusslicht St. Pölten erscheint er nach wie vor wie ein Traum. Nur drei Tage nach dem 2:1-Sieg der Innviertler treffen die beiden Teams am Dienstag erneut aufeinander. Wir berichten ab 18.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

SV Ried will erneut voll punkten

Elf von 15 möglichen Punkten haben die Rieder unter seiner Führung geholt, der noch vor einem Monat ferne Klassenerhalt scheint der SV kaum mehr zu nehmen. "Aber wir sind noch nicht über der Ziellinie, daran hat sich nichts geändert", mahnte Heraf. Mit einem weiteren Dreier gegen die "Wölfe" wäre die Sache vier Runden vor dem Ende freilich so gut wie gegessen.

Michael Lercher sprach das Offensichtliche aus. "St. Pölten muss jetzt mehr riskieren. Sie sind Letzter, acht Punkte hinter uns. Wenn sie nicht punkten, schaut es sicher nicht gut aus für sie", erklärte Rieds Linksverteidiger. Das weiß auch St. Pöltens Interimscoach Georg Zellhofer, der ehestmöglich einen Nachfolger präsentieren will, am Dienstag aber noch selbst an der Seitenlinie stehen wird. Durch das Cup-Wochenende habe man schließlich noch etwas Zeit.