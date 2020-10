Jetzt LIVE: SKN St. Pölten gegen SV Ried im Ticker

Am Samstag trifft der SKN St. Pölten zuhause auf seinen Lieblingsgegner SV Ried. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Match im Ticker.

Der SKN St. Pölten will sich in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga festsetzen. Deshalb sollen im Heimspiel am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) gegen den Vorletzten und Aufsteiger SV Ried unbedingt drei Punkte geholt werden.