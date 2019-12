Jetzt LIVE: SKN St. Pölten gegen SV Mattersburg

Der SKN St. Pölten geht als klarer Favorit ins Duell gegen SV Mattersburg. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

SKN St. Pölten geht als Favorit ins Duell

Das überraschende Unentschieden in der Vorwoche beim Serienmeister gab den Niederösterreichern zusätzliches Selbstvertrauen. "Wir waren auch schon vorher gut in Schuss, aber das Ergebnis gegen Salzburg war wie ein Sieg für uns. Doch wir wissen auch, dass es in der Tabelle sehr eng ist. Wenn wir nachlassen, sind wir ganz schnell wieder am Boden der Tatsachen", betonte Schmidt.