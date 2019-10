Jetzt LIVE: SKN St. Pölten gegen SK Sturm Graz im Ticker

Im Auswärtsspiel beim Bundesliga-Letzten St. Pölten tritt Sturm Graz als Favorit an und muss Initiative übernehmen. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Während der Fünfte mit einem Sieg in die Rückrunde des Grunddurchgangs starten will, hofft St. Pölten auf den zweiten Saisonerfolg überhaupt.

Sturm Graz in der Favoritenrolle

"Jedes Spiel ist wie ein Tanz, wo auch der Partner dazugehört. Gegen St. Pölten sollte Sturm der Tanzpartner sein, der führt", meinte Nestor El Maestro zur Ausgangslage. Sturms Trainer kann in der NV-Arena fast auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Einzig Kapitän Stefan Hierländer war aufgrund von Knieproblemen fraglich. Zum Saisonstart gewann Sturm das Duell daheim mit 3:0, wobei St. Pölten nach einer Roten Karte gegen Rene Gartler über eine Stunde in Unterzahl agieren musste.

El Maestro pries die Niederösterreicher als eine der laufstärksten Mannschaften der Liga. "Sie haben uns in Graz physisch vieles abverlangt. Ich erwarte ein schweres Spiel, aber ein positives Ergebnis", betonte er. Mit dem 1:1 gegen Meister Salzburg erarbeiteten sich die Grazer wieder Selbstvertrauen. Wichtig sei die "Balance", wie El Maestro am Donnerstag immer wieder betonte. "Die Vorbereitung gegen St. Pölten ist schwieriger als gegen Salzburg. Man kann eine Mannschaft gut auf Salzburg einstellen, weil die stets ihr Ding durchspielen", merkte der Serbe an.