Jetzt LIVE: SKN St. Pölten gegen Red Bull Salzburg im Ticker

Der SKN St. Pölten ist in dieser Saison noch sieglos - will gegen die makellosen Salzburger Zuhause aber heftige Gegenwehr leisten. Wir berichten am Samstag ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Salzburg-Coach Jesse Marsch will das Momentum nach dem geglückten Saisonstart mit drei Siegen bewahren. St. Pölten bezeichnete er zwar als einen gefährlichen Gegner, der auch Rapid beim 2:2 alles abverlangt habe, für den US-Amerikaner zähle aber nur das eigene Potenzial. "Ich denke, in diesem Spiel geht es um uns", betonte Marsch. "Für uns ist es wichtig, dass wir eine Idee im Kopf haben, was dieser Gegner machen kann."

Rekord-Neuzugang Maximilian Wöber sei zwar fit, wird aber für die Auswärtsfahrt wohl noch kein Thema sein. "In diesem Moment denke ich, wir sollten ein bisschen vorsichtiger und konservativer sein", sagte Marsch über den Innenverteidiger, der in der ersten Trainingswoche bei allen einen "sehr guten Eindruck" hinterlassen habe. Auch charakterlich scheint beim 21-Jährigen alles zu passen. "Ich denke, für die Zukunft ist er ein Leader."

Salzburg steht vor der Systemfrage

In Zukunft stellt sich für Marsch wegen Wöber auch die Systemfrage. Der Trainer unterstrich erneut, dass er gerne in manchen Spielen von Beginn an mit drei Innenverteidigern agieren würde. "Mit einer Dreierkette hat man eine große Flexibilität", gab Marsch zu Protokoll. "In New York haben wir sehr oft auch 3-3-3-1 gespielt." Wöber ist für die linke Seite Fixkandidat. Momentan sei das derzeit praktizierte 4-2-2-2-System aber das richtige für die Mannschaft.

St. Pölten hält saisonübergreifend bei zwölf Spielen ohne Sieg. Das heißt, seit dem 1:0 gegen Sturm Graz am 31. März gab es keinen vollen Erfolg mehr für die SKN-Profis zu bejubeln. "Wenn man sich unsere Entwicklung anschaut, sieht man, dass wir viele gute Sachen machen, aber immer wieder Phasen dabei haben, wo wir eine hohe Fehlerquote haben. Das müssen wir abstellen, um endlich auch einmal zu Null zu spielen", meinte Coach Alexander Schmidt.

St. Pölten will "selber aktiv sein"