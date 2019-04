Jetzt LIVE: SKN St. Pölten gegen Red Bull Salzburg im Ticker

Salzburgs Meistertruppe macht auf dem Weg zur Titelverteidigung in der Fußball-Bundesliga zu Ostern in St. Pölten Halt. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Zehn Siege aus den jüngsten zehn Liga-Duellen bei 33:6 Toren stehen für die “Roten Bullen” vor dem Spiel in der NV Arena (14.30 Uhr) am Ostersonntag zu Buche. Neun Zähler beträgt Salzburgs Vorsprung nach drei Runden der Meistergruppe auf Verfolger LASK.

St. Pölten liegt im Vierkampf um Rang drei derzeit auf dem vierten Platz. Die Niederösterreicher mauerten sich zuletzt zu einem 0:0 beim LASK. Ranko Popovic wusste um die Ausgangslage. “Im Moment ist das eine andere Dimension”, sagte der SKN-Coach über den kommenden Gegner. “Aber wenn wir sagen, dass wir keine Chance haben, ist das die falsche Einstellung. So kann nichts Positives passieren.”

Red Bull Salzburg will Punktepolster aufrecht erhalten

Das Ergebnis der Niederösterreicher beim LASK sah der Deutsche als Warnung. “Das sollte uns aufmerksam machen. Wenn man dort zu Null spielt, das sagt etwas aus. Uns erwartet ein hartes Stück Arbeit”, betonte Rose, der fast aus dem Vollen schöpfen kann. Einzig Marin Pongracic und der langzeitverletzte Jasper van der Werff fehlen. Für Smail Prevljak, beim 5:1 in St. Pölten im Herbst vierfacher Torschütze, bleibt nur ein Platz auf die Bank. “Natürlich habe ich solche Sachen im Hinterkopf, aber wichtig ist das Hier und Jetzt”, meinte Rose dazu.

SKN St. Pölten will gegen die “Bullen” punkten

St. Pölten will gegen den Meister “ins Spiel kommen”, wie Popovic meint. “Mit Überzeugung, mit Biss. Wir wollen schon punkten”, betonte der Serbe. Die Serie von drei Heimniederlagen in Folge schaue zwar schlecht aus, die Leistungen seien aber ansprechend gewesen. Popovic plagen derzeit Verletzungssorgen, dazu fehlt Robert Ljubicic nach seinem Ausschluss in Pasching aufgrund einer Sperre.