Jetzt LIVE: SKN St. Pölten gegen Red Bull Salzburg im Ticker

Am Samstag trifft der Tabellenzweite KSKN St. Pölten auf Red bull salzburg und will dem amtierenden Meister Punkte abknöpfen. Wir berichten ab 17.00 Uhr lvie vom Spiel im Ticker.

Er will den Zuschauern im Heimspiel auch gegen Salzburg keine Abwehrschlacht aufbürden. “Du bist sowieso verloren, wenn du gegen Salzburg nur auf Defensive spielst. Salzburg ist so gut, dass sie immer Chancen vorfinden werden. Entscheidend wird sein, dass wir die Bälle, die wir kriegen, mutig nach vorne spielen.”

Es dürfte schwer werden. “Wir wissen schon, dass da ein Qualitätsunterschied da ist. Aber wir wollen die sein, die Salzburg erstmals einen Punkt wegnehmen, von Punkten in der Mehrzahl zu sprechen wäre wohl vermessen. Wir werden alles reinlegen, um am Ende den Goliath vielleicht doch in die Knie zu zwingen”, sagte Kühbauer, der in der Innenverteidigung wieder auf Daniel Drescher setzen kann. Eldis Bajrami und Dominik Hofbauer fallen aus.