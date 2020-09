Jetzt LIVE: SKN St. Pölten gegen Rapid Wien im Ticker

Rapid Wien bekommt es in der Fußball-Bundesliga auswärts mit dem ungeliebten Gegner SKN St. Pölten zu tun. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

In der vergangenen Saison reichte es für die Hütteldorfer gegen den SKN St. Pölten in zwei Duellen nur zu einem Punkt. Auch diesmal erwartet Grün-Weiß wohl eine knifflige Aufgabe, schließlich legten die Niederösterreicher einen gelungenen Saisonstart hin.

Rapid Wien ist vor St. Pölten gewarnt

SBeim Heim-0:0 gegen Sturm Graz zum Auftakt war der SKN einem Sieg nahe, danach folgte ein 5:0 bei der Admira - daher ist Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer vor dem Kräftemessen mit seinem Ex-Club gewarnt. "Wir müssen sie ernst nehmen, sonst können wir eine böse Überraschung erleben. Wir müssen ab der ersten Minute da sein, aggressiver in den Zweikämpfen und präsenter sein", forderte der Burgenländer mit Blick auf das 1:1 bei Sturm Graz in der Vorwoche.

SKN St. Pölten geht mit Selbstbewusstsein ins Duell

So wie Rapid trat auch St. Pölten in der bisherigen Liga-Saison gegen Sturm und die Admira an und holte dabei ebenfalls vier Zähler. Allerdings spricht die Tordifferenz dank des Kantersiegs über die Südstädter für den SKN. "Das 5:0 gibt uns Selbstvertrauen. Bei uns wirkt alles immer stabiler, man merkt auch im Training, dass ein guter Zug dahinter ist", berichtete Coach Robert Ibertsberger.