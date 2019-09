Jetzt LIVE: SKN St. Pölten gegen LASK Linz im Ticker

Am Samstag ist der SKN St. Pölten gegen den makellosen "Auswärtskönig" LASK Linz gefordert. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Fünf Tage vor dem Europa-League-Auftritt bei Sporting Lissabon ist Fußball-Vizemeister LASK am Samstag (17.00 Uhr) bei Bundesliga-Nachzügler St. Pölten gefordert. Die Niederösterreicher verbuchten zuletzt ein Last-Minute-Remis gegen die Admira und einen Cupsieg über Mattersburg und wollen neuerlich anschreiben. Mit den Linzern gastiert allerdings der makellose "Auswärtskönig" in der NV-Arena.

St. Pölten rechnet sich gegen Vizemeister LASK Chancen aus

Vier Spiele, vier Siege lautet die LASK-Saisonbilanz auf fremdem Boden, saisonübergreifend fünf Auswärtssiege en suite sind sogar Vereinsrekord. St. Pölten wiederum wartet noch auf den ersten Heim-"Dreier" 2019/20. Immerhin gelang der Achtelfinalaufstieg im Cup, das 2:1 gegen Mattersburg, am Dienstag vor eigenem Publikum. SKN-Coach Alexander Schmidt . "Wir haben im Cup endlich einmal über 90 Minuten eine starke Leistung gezeigt und uns für den betriebenen Aufwand belohnt", meinte der Deutsche. "Das ist auch das Ziel gegen den LASK, auch wenn wir wissen, dass die Linzer ein sehr starker Gegner sind."

Schmidt, dessen Truppe als Vorletzter vier Zähler vor der Admira liegt, zeigte sich "überzeugt, dass wir durch das zusätzliche Selbstvertrauen aus dem Pokal auch in diesem Spiel etwas mitnehmen können". Stürmer Rene Gartler, Doppeltorschütze gegen Mattersburg, kennt das Rezept: "Für uns wird es wichtig sein, so wie gegen Mattersburg über Einsatz, Leidenschaft und den Kampf in die Partie zu finden und ihnen einfach keinen Raum für ihre Spielidee zu geben."