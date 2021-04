Jetzt LIVE: SKN St. Pölten gegen FC Admira im Ticker

Die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga beginnt für den SKN St. Pölten am Samstag mit einem richtungsweisenden NÖ-Derby gegen die Admira. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Richtungsweisendes NÖ-Derby zum Auftakt der Qualigruppe

Beide Teams haben in den vergangenen zwölf Runden nur je einen Sieg eingefahren. Der SKN will sich in der Qualigruppe dennoch von Beginn an nach oben orientieren. "Es kann sehr schnell in beide Richtungen gehen", meinte Trainer Robert Ibertsberger. Im Vorjahr waren die St. Pöltner als Letzter in die finale Phase gestartet, schoben sich aber noch auf Rang neun (Dritter der Qualigruppe), den sie derzeit einnehmen.