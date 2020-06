Jetzt LIVE: SKN St. Pölten gegen Austria Wien im Ticker

Am heutigen Samstag treffen die Austria Wien auf den SKN St. Pölten. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

St. Pölten empfängt die Austria am Samstag (17.00 Uhr) in einem Duell zweier Sieger des Bundesliga-Restarts. Hievten sich die Niederösterreicher dank des unerwarteten 5:0-Siegs bei der WSG Tirol vom letzten auf den dritten Platz der Qualifikationsgruppe, gelang den Violetten mit einem knappen Heimsieg über die Admira ihr Auftakt nach Maß. Platz eins will die Austria nun nicht mehr hergeben.

Austria möchte perfekten Start in die Qualigruppe erzielen

Dass gegen die Mannschaft von Ex-Austria-Coach Robert Ibertsberger dafür eine Steigerung vonnöten sein wird, dessen war man sich in Wien-Favoriten bewusst. St. Pölten, so warnte Christian Ilzer, erinnere in der Spielanlage an den LASK. "Ich glaube, dass sich St. Pölten auch eher nach oben orientieren und nicht um den Klassenerhalt fighten wird", meinte der Austria-Trainer. Umso wichtiger wäre ein Erfolg in der NV Arena. "Dann können wir von einem perfekten Start in die Qualigruppe sprechen."

St. Pölten brachte die Wiener beim 0:0 in der Generali Arena in der letzten Runde vor der Corona-Zwangspause zur Verzweiflung. Cory Burke fiel damals nicht sonderlich auf. Drei Monate später ist der Stürmer aus Jamaika derzeit der prominenteste SKN-Akteur. Bei seinen drei Toren am Innsbrucker Tivoli war Burke nicht zu bremsen. Wattens wurde mit schnellen Gegenstößen nach Balleroberungen oft am falschen Fuß erwischt. Außerdem ging der SKN in der ersten Viertelstunde der Partie sehr effizient zu Werke.

SKN St. Pölten will Defensive stabilisieren

Dieses Rezept soll auch am Samstag greifen. "Wir wollen die Defensive wieder stabilisieren gegen einen sehr spielstarken Gegner und der Austria mit Nadelstichen wehtun", sagte Ibertsberger. Der Salzburger kennt die Wiener aus seiner Zeit als Co-Trainer und späterer Interimscoach am Ende der vergangenen Saison. Burke sei ein "sehr schneller, trickreicher Spieler". Er soll nach Wattens auch die Austria vor Probleme stellen. Im Angriff wieder zur Verfügung stünde auch der zuletzt angeschlagene Pak Kwang-ryong. Durch den Erfolg in Innsbruck sei laut Ibertsberger "nochmal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, den wir jetzt zu unseren Gunsten nutzen möchten".

Auf eine Moral-Infektion hoffte auch die Austria. Dass die Leistung beim 1:0 gegen die Admira ausbaufähig war, blieb jedoch nicht verborgen. Dass beim ersten Spiel nach drei Monaten nicht alles rund läuft, war Ilzer klar. Unterm Strich würden die drei Punkte zählen. "Gegen St. Pölten müssen wir vor allem im spielerischen Bereich besser werden", betonte der Steirer. Es gelte, in engen Räumen an Präzision und Tempo zuzulegen, meinte der Austria-Coach mit Blick auf das zu erwartendes Geschehen am Platz. Bis auf Dominik Prokop sind alle Spieler fit.