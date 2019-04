Jetzt LIVE: SKN St. Pölten gegen Austria Wien im Ticker

Heute spielt die Wiener Austria gegen St. Pölten. Die Wiener hoffen dieses Mal auf eine Steigerung, denn trotz einer "miserablen Saison" können sie noch ihre Chance nutzen. Wir berichten am Sonntag ab 14:30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Es ist ein violettes Deja-vu: Wie im Vorjahr klammert sich die Austria nach einer verunglückten Saison auch heuer an die Hoffnung, sich im Finish steigern zu können. In der Bundesliga-Meistergruppe laufen die Wiener ihren Ansprüchen hinterher. Um die Wende doch noch zu schaffen, müssen in den letzten fünf Runden Siege her. Am Sonntag droht in St. Pölten im Falle einer Niederlage jedoch Ungemach.