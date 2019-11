Jetzt LIVE: SK Sturm Graz gegen TSV Hartberg im Ticker

Sturm Graz empfängt den TSV Hartberg zum Steirer-Derby. Dabei geht es für Sturm gleich um doppelte Wiedergutmachung. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Spiel.

Sturm Graz will Wiedergutmachung leisten

Trainingstechnisch habe das 0:4 keine wesentlichen Folgen gehabt. "Wir haben diese Woche auch nicht groß anders gearbeitet als in den Wochen zuvor", verriet El Maestro, der nicht an seinen Profis zweifelt. "Ich sehe uns als eine Familie und habe großes Vertrauen in all unsere Spieler. Gerade bei Sturm ist die Stimmung brutal abhängig von einem Spiel."