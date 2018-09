Jetzt LIVE: SK Sturm Graz gegen SK Rapid Wien im Ticker

Sturm Graz empfängt am Sonntag Rapid Wien und will den 400. Bundesliga-Heimsieg feiern. Die Wiener wollen erneut voll angreifen. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Im letzten Fußball-Bundesliga-Spiel vor der Länderspielpause setzt Rapid noch einmal zu einem Kraftakt an. Mit einem Auswärtssieg gegen Sturm Graz wären die Hütteldorfer in der Meisterschaft wieder in der Spur, doch dazu gilt es, die Müdigkeit aus den Beinen zu schütteln.

Rapid Wien wird vermutlich viel rotieren müssen

Der am Donnerstag in Bukarest gegen FCSB hart erkämpfte Aufstieg in die Europa-League-Gruppenphase habe Spuren hinterlassen, verriet Trainer Goran Djuricin. “So ein Spiel und die Rückreise gehen an die Substanz. Wir werden viel rotieren müssen und schauen, wie der Fitnesszustand der Spieler ist.”