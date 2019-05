Jetzt LIVE: SK Sturm Graz gegen FK Austria Wien im Ticker

Wenn Sturm Graz und die Austria aufeinander treffen, steht die sichere Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase auf dem Spiel. Wir berichten ab 14:30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Sturm Graz und die Austria kämpfen in der Fußball-Bundesliga noch um die sichere Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase. Vor dem Kräftemessen des Vierten mit dem Fünften aus Wien appellierte Sturm-Coach Roman Mählich an die Fans der Grazer. “Wir sind wild entschlossen, den dritten Platz zu erreichen”, sagte Mählich am Freitag. “Tragt uns bitte bei den nächsten beiden Heimspielen nach vorne.”