Jetzt LIVE: SK Rapid Wien gegen SV Mattersburg im Ticker

Rapid Wien empfängt mit Neo-Trainer Didi Kühbauer am Sonntag SV Mattersburg und das Ziel ist klar: Drei Punkte müssen her. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Von einem Platz in der Meistergruppe sind die achtplatzierten Rapidler derzeit vier Zähler entfernt – die Folge von zuletzt drei Liga-Niederlagen en suite. Dieser Abwärtstrend soll nun gestoppt werden. “Ein Sieg ist notwendig, damit wir dort hinkommen, wo wir hinkommen wollen”, erklärte Kühbauer.

Rapid Wien will unter Kühbauer wieder siegen

Mit welchem Personal das gelingen soll, ließ der 47-Jährige offen. “Die Leute, die auf dem Platz stehen werden, werden das machen, was man braucht, um als Sieger vom Platz zu gehen”, versprach Kühbauer. Mateo Barac wird nicht dazu zählen – nach der Attacke von Alfredo Morelos trat der kroatische Innenverteidiger am Freitag die Heimreise aus Glasgow mit einem verbundenen linken Auge an.