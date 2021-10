Jetzt LIVE: SCR Altach gegen TSV Hartberg im Ticker

Im Mittelfeld wollen sich die Vorarlberger etablieren und am Samstag gegen den TSV Hartberg reüssieren. Wir berichten ab 17 Uhr live vom Spiel im Ticker.

1:1 gegen Salzburg, 1:0 beim LASK - der SCR Altach hat in den jüngsten zwei Runden der Fußball-Bundesliga respektable Resultate eingefahren und sich auf Platz acht vorgearbeitet. Dessen Trainer Kurt Russ wurmt noch immer das erste Duell der beiden Teams, das Altach in der Steiermark gewann. "Wir haben noch eine Rechnung offen", sagte Russ.

"Es war so, dass wir beim ersten Spiel zu Hause brav gespielt haben, eigentlich die bessere Mannschaft waren. Wir haben mit ein bisschen Pech verloren, es wäre auch der Sieg drinnen gewesen", rekapitulierte der frühere Außenverteidiger die 1:2-Niederlage in der 2. Runde. Nun soll der Spieß umgedreht werden. "Wir werden alles dransetzen. Aber wird sicher nicht einfach", sagte Russ. "Sie haben gute Partien gehabt jetzt."

Hartberg will weiter Punkte sammeln

Die Hartberg-Profis sahen am Mittwoch hautnah, wie Blau-Weiß-Linz-Stürmer Raphael Dwamena im Cup-Achtelfinale auf dem Rasen zusammenbrach. Die Partie wurde in weiterer Folge abgebrochen und am nächsten Dienstag neu angesetzt. Dwamena ist mittlerweile wieder auf den Beinen, vor der Reise nach Altach wirkte das Erlebnis auf die Spieler aber noch nach. "Beim Training (am Donnerstag; Anm.) war es schon ein bisschen komisch, und es war so, dass wir natürlich darüber geredet haben. Aber man muss schon sagen, dass es viel schlimmer gewesen wäre, wenn es ein Spieler von der eigenen Mannschaft gewesen wäre", erklärte Russ.