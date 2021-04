Jetzt LIVE: SCR Altach gegen TSV Hartberg im Ticker

Während Altach wieder tief in den Abstiegskampf verstrickt ist, will man beim TSV Hartberg am Sdie Führung in der Quali-Gruppe verteidigen. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Altach ist nach der Heimniederlage gegen die Admira wieder tief in den Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga verstrickt. Nur drei Punkte liegen die Vorarlberger vor Schlusslicht St. Pölten und treffen nun zweimal auf den TSV Hartberg, der seine Führung in der Qualifikationsgruppe gegenüber der zwei Punkte zurückliegenden Wiener Austria verteidigen will.

Altach gegen Hartberg und die eigene Ladehemmung

Dass drei Punkte schnell verspielt sind, weiß auch Altachs Trainer Damir Canadi, der am Freitag betonte: "Jedes Spiel ist für uns ein Endspiel." Sein Team holte in vier Spielen der Quali-Gruppe mit kompakten Vorstellungen bisher vier Punkte (Hartberg sieben), erzielte dabei aber nur ein Tor. "Es ist nicht alles schlecht, was wir vorne machen. Wir schaffen es momentan nur nicht, unsere Aktionen zu finalisieren", sagte Canadi. "Wir verkrampfen oftmals vor dem Tor."

Einer, der die Ladehemmung theoretisch überwinden könnte, ist Danilo Carando. Der argentinische Mittelstürmer (32) spielte seit seinem Wechsel im Winter aber keine einzige Minute. Das wird sich auch am Samstag nicht ändern. "Danilo Carando hat sich leider diese Woche zuhause mit heißem Wasser verbrannt und sich Verbrennungen zugezogen. Er wäre sonst ein Thema für uns gewesen", sagte Canadi. Abwehrchef Neven Subotic kämpfte indes weiter mit Muskelproblemen.

Hartberg will Spitzenposition in Qualifikationsgruppe verteidigen

Markus Schopp stellte seine Offensivabteilung auf Schwerstarbeit ein. "Mit Altach treffen wir auf eine Mannschaft, die extrem gut defensiv organisiert ist und es schafft, die Räume sehr eng zu machen", sagte Hartbergs Trainer. Er warnte vor dem "sehr guten Umschaltspiel" des Gegners und Standardsituationen. "Da müssen wir gezielt achtgeben, damit man über Standards nicht in eine dumme Situation kommt."