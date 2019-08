Jetzt LIVE: SCR Altach gegen TSV Hartberg im Ticker

Beim Spiel des SCR Altachs gegen Hartberg zählen am Sonntag nur die Punkte. Wir berichten am Sonntag ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Nach einer starken, aber unbelohnten Leistung in der Vorwoche zählen am Sonntag für den SCR Altach im Heimspiel gegen Hartberg nur die Punkte. "Ich bin überzeugt davon, dass wir unser Potenzial nicht zu 100 Prozent ausgeschöpft haben", sagte Trainer Alex Pastoor, der eine "zähe Partie" erwartet. Markus Schopp, der Coach beim Tabellendritten aus Hartberg, sieht seine Kicker in der Außenseiterrolle.