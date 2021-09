Jetzt LIVE: SCR Altach gegen SV Ried im Ticker

Mit Sorgen auf der Torhüter-Position geht der SCR Altach ins Heimspiel der siebenten Runde der Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen die SV Ried. Wir berichten ab 17 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Einser-Goalie Tino Casali sowie sein Stellvertreter Jakob Odehnal sind verletzt, der vor der Saison zur Nummer drei degradierte Martin Kobras kommt damit zu seinem zweiten Saison-Einsatz. Gegner Ried gehört bisher zu den positiven Überraschungen der Saison, der Tabellen-Dritte will auch in Vorarlberg punkten.

SCR Altach empfängt Lieblingsgegner SV Ried

Mit Ried kommt der Lieblingsgegner der Altacher aus der vergangenen Saison ins Ländle. Drei Siege und ein Unentschieden verzeichneten die Vorarlberger gegen die Innviertler 2020/21. Im letzten Duell am 15. Mai sicherte sich die Truppe von Trainer Damir Canadi mit einem 3:0-Sieg den Klassenerhalt. Diese Erfolge sind allerdings Schnee von gestern, Canadi muss sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren und das zeitigt derzeit ein veritables Torhüter-Problem. Casali zog sich bei der 1:2-Heimniederlage gegen Wolfsberg eine Rissquetschwunde am Kniegelenk zu und fällt aus, Odehnal fehlt mit einer Muskelverletzung wohl einige Wochen.

Zum Zug kommt nun Club-Ikone Kobras. Der 35-Jährige, der seit zwölf Jahren in Altach das Tor hütet, hatte sich vor kurzem medial lautstark über seine Degradierung beschwert. Von einem Vertrauensbruch mit dem Trainer war die Rede und einem Abschied nach der Saison. "Wir haben mit Martin Kobras in den letzten Tagen noch einmal ein Gespräch geführt und verstehen natürlich auch seine Enttäuschung", erklärte Canadi am Freitag.