Jetzt LIVE: SCR Altach gegen SV Ried im Ticker

Ein Punkt fehlt dem SCR Altach noch um aus eigener Kraft den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga zu fixieren. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel gegen SV Ried im Ticker.

Um sich eine Zitterpartie in der letzten Runde zu ersparen, wollen die Vorarlberger deshalb am Samstag (17.00 Uhr) im Heimspiel gegen die SV Ried alles klarmachen. Die Innviertler sind bereits gerettet und haben keinen Druck mehr. Geklärt ist seit Freitag auch die Zukunft von Andreas Heraf, der dem Club erhalten bleibt und einen Zweijahresvertrag unterzeichnete.

SV Ried geht motiviert ins Duell

Der war die Belohnung für eine starke Serie samt Klassenerhalt als Nachfolger des nach dem Grunddurchgang zurückgetretenen Miron Muslic. In der Qualigruppe ist Ried nach acht Partien unbesiegt. Seit dem Heim-0:0 gegen die Admira am Dienstag ist der Ligaverbleib fixiert. "Wir hatten den Klassenerhalt als unser großes Saisonziel ausgegeben. Andreas Heraf hat in den vergangenen Wochen Stabilität in die Mannschaft gebracht und damit ganz wesentlich dazu beigetragen, dass wir unser Ziel erreicht haben. Diese Konstanz, die wir auf dem Platz gesehen haben, möchten wir auch auf der Position des Cheftrainers sicherstellen", wurde SVR-Sportkoordinator Wolfgang Fiala in einer Aussendung zitiert.