Jetzt LIVE: SCR Altach gegen Sturm Graz im Ticker

Sturm Graz bekommt es in der 6. Runde der Fußball-Bundesliga mit einem gern gesehenen Gegner zu tun. Die Steirer sind im Duell mit Altach 15 Partien ungeschlagen. Hier gibt's den LIVE-Ticker zum Match.

Im Spiel am Sonntag in der Cashpoint Arena verfolgen beide Teams unterschiedliche Ziele: Sturm will vor der Länderspielpause vorne dabei bleiben, Altach sich vom Tabellenende absetzen.