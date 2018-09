Jetzt LIVE: SCR Altach gegen SKN St. Pölten

Nach dem schlechten Bundesliga-Start mit bisher nur zwei Punkten lechzen die Altacher vor dem Heimspiel gegen SKN St. Pölten nach dem ersten Sieg. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

“Jetzt müssen wir uns endlich mal belohnen, um uns selbst zu zeigen, dass wir auch lernfähig sind”, forderte Altach-Trainer Werner Grabherr. “Wir sind uns den Sieg für all den Aufwand der letzten Wochen schuldig”, erklärte der jüngste Chefcoach der Liga.

SCR Altach will zu Stolperstein für SKN St. Pölten werden

Der 32-Jährige ist zuversichtlich: “Wir nähern uns immer mehr an. Am Samstag wird – hoffentlich – St. Pölten endlich einmal dran glauben müssen.” Die Ergebnis-Flaute setzte das Altacher Team früh in der Saison unter Siegzwang. “Da darf nichts mehr anbrennen. Für das haben wir schon zu viel auf der Strecke gelassen.”